Kein Sieg beim Schlusslicht: Rückschlag für Manchester City im Kampf um die Champions League

Das Team von Trainer Pep Guardiola muss wieder um die Königsklasse zittern. Beim Absteiger enttäuschen die Cityzens.

Der englische Topklub Manchester City hat im Kampf um die Königsklasse einen unerwarteten Rückschlag einstecken müssen. Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht FC Southampton kamen die Skyblues über ein 0:0 nicht hinaus. Das Team von Pep Guardiola verpasste den fünften Premier-League-Sieg in Folge trotz einer Vielzahl an Abschlüssen, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush traf in der Schlussphase die Latte (90.+1).