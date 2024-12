Kein Jürgen Klopp, kein Problem! Arne Slot stellt neuen Rekord beim FC Liverpool auf

Liverpools neuem Trainer Arne Slot gelingt etwas, das zuvor noch kein Coach der Reds schaffte.

Durch den 1:0-Erfolg bei Bundesligist RB Leipzig am Mittwochabend am 3. Spieltag der Champions League hat sich Arne Slot, seit Sommer Trainer beim FC Liverpool und Nachfolger von Jürgen Klopp, in den Geschichtsbüchern der Reds verewigt.

Der Niederländer ist nun der erste Liverpooler Trainer, der die ersten sechs Auswärtsspiele seiner Amtszeit allesamt gewann. In der 132-jährigen Klubhistorie der Reds ist dies durchaus ein äußerst bemerkenswerter Umstand.

Auch insgesamt erwischte Slot mit Liverpool einen hervorragenden Start. Es war dem Verein noch nie gelungen, elf der ersten zwölf Spiele einer Saison zu gewinnen. Slots Punkteschnitt beträgt aktuell 2,75. Mit sieben Siegen aus acht Spielen führt Liverpool derzeit die Tabelle der Premier League an.