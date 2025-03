Spaniens Verband ist offenbar um ein besseres Image bemüht. Gemeinsam mit zwei anderen Nationen will man die Frauen-WM 2035 ausrichten.

WM-Fieber in Spanien: Gemeinsam mit Portugal und Marokko möchte sich der spanische Fußballverband RFEF um die Austragung der Weltmeisterschaft der Frauen 2025 bewerben. Dies gab Präsident Rafael Louzan am Freitag am Rande einer Konferenz an einer Madrider Universität bekannt.