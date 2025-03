Karim Adeyemi glänzt beim BVB: Der 50-Millionen-Euro-Mann spielt wie ein 50-Millionen-Euro-Mann

Im Winter stand er angeblich kurz vor dem Abschied aus Dortmund, doch nun zeigt er, dass er in Top-Form unverzichtbar ist.

Dass Karim Adeyemi der schnellste Spieler auf dem Platz ist, kommt oft vor. So auch beim 2:0-Sieg seines Teams von Borussia Dortmund in der Bundesliga beim FC St. Pauli: Mit 34,24 km/h wurde sein Top-Speed gemessen. Dass Karim Adeyemi hingegen der beste Spieler auf dem Platz ist, kommt deutlich seltener vor, aber auch das war am Samstag der Fall - und sogar messbar: Beim ersten Tor der Schwarz-Gelben lieferte er die Vorlage für Serhou Guirassy, der nur noch abstauben musste. Und das entscheidende 2:0 erzielte er nach einer überragenden Konter-Aktion selbst.

Doch nicht nur die zwei Scorerpunkte zeichneten Adeyemi in Hamburg aus: Er bemühte sich ständig, ließ das Spiel nicht an sich vorbeilaufen und war schon in der schwachen ersten Hälfte des BVB der beste Mann bei den Gästen. Seine Aktionen brachten Gefährliches hervor - und nicht nur die eigenen Fans zum Kopfschütteln.