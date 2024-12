"Kann nicht mehr lange weitermachen": Dietmar Hamann legt Cristiano Ronaldo Karriereende nahe

Nur das große Ego verhindert angeblich, dass Cristiano Ronaldo Schluss macht. Das sagt zumindest ein Experte.

Dietmar Hamann, ehemaliger deutscher Nationalspieler und aktuell TV-Experte, ist der Ansicht, dass Cristiano Ronaldo seine persönlichen Interessen dem Teamerfolg unterordnen sollte - und deshalb in naher Zukunft seine Karriere beenden müsse.

Ronaldo wird im Februar 40 Jahre alt - und bereits seit einiger Zeit gibt es laute Stimmen, die dem Superstar das Karriereende empfehlen. Bei seinem Klub Al-Nassr zeigt er - in einer Liga auf deutlich schwächerem Niveau - noch immer gute Leistungen und erzielte erst zuletzt sein 900. Pflichtspieltor. Angeblich hat er sich zum Ziel gesetzt, als erster Fußballer auch die Marke von 1000 Treffern zu erreichen.

Auch bei Portugal ist CR7 immer noch unter Trainer Roberto Martínez gesetzt, obwohl er bei der Europameisterschaft in Deutschland durch schwache Auftritte kein Faktor war. Der Portugal-Coach beteuerte zuletzt, dass Ronaldo "nicht wie ein 39-Jähriger spielt", doch ob er dem Team wirklich noch weiterhilft oder die Entwicklung behindert, ist die Frage, die seit einigen Jahren im Raum steht. Zuletzt machte Ronaldo in der Nations League mit seinem öffentlich zur Schau gestellten Ärger nach dem 0:0 in Schottland Schlagzeilen.