DFB-Team, Kader: Wann nominiert Julian Nagelsmann die Spieler für Deutschland gegen Frankreich und Niederlande?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in den kommenden Wochen zwei Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, wann Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die Spiele verkünden wird.

Der Fokus in Deutschland und Europa liegt momentan auf Vereinsfußball. Es dauert jedoch nicht mehr lange, bis die Nationalmannschaften wieder aktiv werden. Auch das DFB-Team nimmt an der bevorstehenden Länderspielpause teil. Zwei Spiele gegen absolute Top-Nationen stehen an: Am 23. März misst sich Deutschland mit Frankreich, am 26. März mit den Niederländern.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die Spiele verkünden wird.