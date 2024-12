Inter Mailand hat die Tabellenführung in Italiens Serie A auch im Topspiel bei Juventus Turin verteidigt. Die Nerazzurri holten im Derby d'Italia a...

Inter Mailand hat die Tabellenführung in Italiens Serie A auch im Topspiel bei Juventus Turin verteidigt. Die Nerazzurri holten im Derby d'Italia am Sonntag ein 1:1 (1:1) und hielten damit den Verfolger auf Distanz: Zwei Punkte Vorsprung hat Inter (32) weiterhin auf Juve, beide Teams sind bereits seit September in der Liga ungeschlagen.