"Hat noch einmal eine andere Tragweite": Julian Nagelsmann begründet EM-Verzicht auf Mats Hummels und Leon Goretzka

Julian Nagelsmann verzichtet bei der am 14. Juni beginnenden Europameisterschaft in Deutschland auf Mats Hummels und Leon Goretzka. Das gab der Bundestrainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Kader-Nominierung des DFB bekannt.

Nagelsmann sagte, er habe Innenverteidiger Hummels und Mittelfeldspieler Goretzka Anfang der Woche über seine Entscheidung informiert. "Ich hatte mit beiden längere Gespräche. Natürlich sind die beiden Spieler extrem enttäuscht und wären gerne dabei gewesen. Ich glaube, das ist normal und auch verständlich."

Nagelsmann führte zudem aus: "Ich habe schon oft gesagt: Ich hatte schon als Vereinstrainer echt Probleme damit, die Gespräche zu führen, wenn ein einzelner Spieler im Bundesliga- oder Champions-League-Spiel nicht spielt. Dann einem Spieler mitzuteilen, dass er bei der Heim-EM nicht dabei ist, hat schon noch einmal eine andere Tragweite. Das sind keine schönen Gespräche. Wenngleich ich weiß: Die Information einem mitzuteilen, ist nicht schön. Die Information zu erhalten, ist wahrscheinlich doppelt und dreifach schlimm. Das habe ich natürlich nicht gerne gemacht."

Nagelsmann weiter: "Das sind keine schönen Entscheidungen, die man da trifft. Generell würde man am liebsten alle mitnehmen, die Fußball spielen, weil es einfach ein sehr bedeutendes Turnier ist. Am Ende muss ich als Cheftrainer aber eine Entscheidung treffen im Sinne der Mannschaft. Ich habe versucht, die Dinge zu erklären, warum und wieso. Es waren auf jeden Fall keine bösen Gespräche, aber natürlich gibt es angenehmere im Leben als die."