Jürgen Klopp, Vorstellung bei Red Bull heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die PK im TV und Livestream?

Jürgen Klopp wird als Global Head of Soccer bei Red Bull vorgestellt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Pressekonferenz live verfolgen könnt.

Jürgen Klopp hat am Samstag seine Arbeit als Global Head of Soccer bei Red Bull aufgenommen und wird am heutigen Dienstag, den 14. Januar, in einer Pressekonferenz im Red-Bull-eigenen Hangar-7 im österreichischen Salzburg offiziell vorgestellt.

"Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies tun können, indem wir das Spitzenwissen und die Erfahrung, die Red Bull besitzt, nutzen und von anderen Sportarten und Branchen lernen", sagte Klopp noch im Oktober, als seine Anstellung beim österreichischen Getränkehersteller publik wurde.

Neben RB Leipzig zählen auch RB Salzburg, New York Red Bulls (USA), Red Bull Bragantino (Brasilien), Omiya Ardija (Japan) und Paris FC (Frankreich) zum Red-Bull-Kosmos.