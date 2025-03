Seit Jahresbeginn hat Jürgen Klopp einen neuen Job - und nun wohl erstmals eine wichtige Entscheidung getroffen.

Jürgen Klopp hat in seiner neuen Funktion als "Global Head of Soccer" bei Red Bull offenbar eine erste wichtige Entscheidung getroffen: Er sprach sich nach Angaben der Bild-Zeitung dafür aus, dass RB Leipzig weiterhin an Trainer Marco Rose festhält, auch wenn die Negativserie der Sachsen am Wochenende durch die 1:2-Niederlage gegen Mainz verlängert wurde.