Jürgen Klopp nimmt seine Tätigkeit als Global Head of Soccer bei Red Bull auf und macht einen Antrittsbesuch beim Paris FC.

Jürgen Klopp hat seine Arbeit als Fußballchef bei Red Bull aufgenommen. Am Samstag weilte er in dem Zuge in der französischen Hauptstadt und sah sich dort das Zweitligaspiel zwischen Paris FC und Amiens (1:0) an. RB hält eine Beteiligung an Paris FC.