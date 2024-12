Fit für das Spiel zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart? Entscheidung bei Jude Bellingham gefallen

Titelverteidiger Real Madrid kann zum Start in die Champions-League-Saison mit seinem englischen Mittelfeldstar Jude Bellingham planen. Der zuletzt angeschlagene Ex-Dortmunder trainierte am Montag mit der Mannschaft und steht Trainer Carlo Ancelotti im Duell mit dem VfB Stuttgart am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) zur Verfügung.

"Bellingham geht es gut", sagte Ancelotti. Der 21-Jährige hatte die vergangenen vier Ligaspiele der Königlichen und den Nations-League-Auftakt mit England wegen einer Muskelverletzung verpasst.

"Judes Rückkehr ist eine fantastische Nachricht für uns. Wir wissen, was er mit und ohne Ball beiträgt", sagte Dani Carvajal.

Ancelotti bestätigte, dass auch Verteidiger Eder Militao, der aus Gründen der Belastungssteuerung abseits der Gruppe trainiert hatte, und Aurelien Tchouameni einsatzbereit seien.

Und er betonte: "Die Champions League ist etwas Besonderes für Real Madrid. Wir werden versuchen, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen."