"Jubel-Polizei": England-Ikone schimpft nach Ermittlungen gegen Jude Bellingham über UEFA

England-Ikone Gary Lineker hat mit Unverständnis auf die Ankündigung der UEFA reagiert, Ermittlungen gegen Jude Bellingham nach dessen Jubel gegen die Slowakei zu führen.

Bellingham war nach seinem Last-Minute-Treffer im EM-Achtelfinale mit einer obszönen Jubelgeste in Richtung slowakischen Auswechselbank aufgefallen. Auf verschiedenen Videos ist zu sehen, wie sich der 21-Jährige zunächst an den Mund und dann provokant in den Schritt fasst.

Die UEFA kündigte daraufhin eine Untersuchung gegen den Mittelfeldspieler der Three Lions an. Laut den Regularien sind "obszöne Gesten" oder "anstößige oder beleidigende Handlungen" mit einer Roten Karte zu ahnden. Sollte Bellingham für schuldig befunden werden, würde er England im Viertelfinale möglicherweise wegen einer Sperre fehlen.