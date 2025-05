Josko Gvardiol, Gehalt : Wie viel verdient der Abwehrstar von Manchester City pro Woche und pro Jahr in der Premier League?

Der ehemalige Leipziger hat sich bei Manchester City längst etabliert. Hier erfahrt Ihr, was die Skyblues Gvardiol an Gehalt überweisen.

Josko Gvardiol wurde im Sommer 2023 von Manchester City unter Vertrag genommen. Zuvor hatte sich der Youngster bereits in Leipzig einen Namen gemacht und mit den Sachsen zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Mit Kroatien hatte er zudem bei der WM 2022 in Katar das Halbfinale erreicht und war erst am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert.

Seit seiner Ankunft in Manchester ist der Verteidiger Stammspieler und spielt in der Aufstellung von Trainer Pep Guardiola vor allem links in der Viererkette. Neben seinen soliden defensiven Leistungen hat Gvardiol auch seinen Torinstinkt bereits unter Beweis gestellt und wichtige Tore für den Premier-League-Klub erzielt.

Der 23-Jährige steht bis 2028 bei City unter Vertrag und wird für seine Leistungen großzügig entlohnt.

Aber wie viel verdient er genau?

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.