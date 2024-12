"Einer, der Eier hat": Joshua Kimmich schwärmt von drei Teamkollegen

Joshua Kimmich hat am Dienstag bei einer DFB-Pressekonferenz Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) gelobt.

"Beide haben eine brutale Entwicklung genommen", sagte der neue DFB-Kapitän über Stiller und Pavlovic: "Ich kenne Angelo noch von den Amateuren bei Bayern. Da ist er dann leider weggegangen. Da hat man damals schon gemerkt, dass er einer ist, der Eier hat und den Ball will."

Der VfB-Mittelfeldspieler sei technisch gut und habe keine Angst, so Kimmich weiter. Stiller wurde erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen. Bei den Nations-League-Spielen am Samstag gegen Ungarn (20.45 Uhr) und am darauffolgenden Dienstag in den Niederlanden (20.45 Uhr) könnte der 23-Jährige sein DFB-Debüt geben.

Auch für Pavlovic hatte Kimmich warme Worte parat: "Aleks hat in seiner ersten Saison auch im Bernabéu gegen Real aufgedribbelt und sich nicht in die Hose gemacht. Vom Profil her ist er ähnlich wie Angelo."