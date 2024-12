Ein TikTok-Video bringt alles ins Rollen: Wie Jordi Paulina beim BVB landete

Social Media als Sprungbrett: Jordi Paulina wird vom holländischen Amateurkicker zum BVB-Profi.

Zweitrundenspiele im Pokal - das, was für erfahrene Profis so etwas wie lästige Abend-Pflichtübungen bei schlechtem Wetter sind, sind für Jordi Paulina einschneidende Erlebnisse und Duelle, die eine Karriere so richtig in Gang bringen können.

Am Dienstag feierte der 20-Jährige für Borussia Dortmund im Zweitrunden-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg (0:1) in der Verlängerung sein Profi-Debüt. Der Name Jordi Paulina dürfte vorher nur den wenigsten Fußball-Experten ein Begriff gewesen sein. Dass er sich aber überhaupt in einem Zweitrunden-Pokalspiel dem großen Publikum in Deutschland vorstellen durfte, hat mit einem Zweitrunden-Pokalspiel im Oktober 2023 in den Niederlanden zu tun - und einem TikTok-Video.