Gehalt von Joao Neves: Wie viel verdient der Star von Paris Saint-Germain pro Jahr in der Ligue 1?

Joao Neves liefert starke Leistungen bei PSG ab. Hier kommt alles, was es zu seinem Gehalt zu wissen gibt.

Der portugiesische Senkrechtstarter Joao Neves wird von vielen als einer der besten Nachwuchsspieler der Welt gefeiert. Der Mittelfeldspieler stellt sein immenses Talent regelmäßig bei Paris Saint-Germain unter Beweis.

Neves schaffte schon in jungen Jahren den Sprung in die erste Mannschaft von Benfica und festigte seinen Ruf, indem er in die Primeira-Liga-Mannschaft der Saison 2023/24 gewählt wurde, bevor er zu PSG wechselte.

Neves unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag, der ihn bis 2028 bindet. Obwohl er bei PSG ein stattliches Gehalt bezieht, erscheinen seine Zahlen im Vergleich zu den großen Namen in der PSG-Umkleidekabine eher bescheiden. Aber wie viel verdient der Youngster genau?

GOAL hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.