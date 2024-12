Die Mitglieder des FC Bayern München sind in einer sehr harmonischen Jahreshauptversammlung dem Wunsch des Präsidiums gefolgt und haben einen umfas...

