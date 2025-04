"Nicht die Lösung": United-Legende zweifelt an Wechsel von FC Bayerns Matthijs de Ligt nach Manchester

Manchester-United-Legende Rio Ferdinand ist alle andere als überzeugt von einem Wechsel von FC Bayern Münchens Matthijs de Ligt zu den Red Devils und glaubt auch nicht daran, dass der Niederländer die Probleme in der Abwehr der Red Devils lösen kann.

Am Freitag berichtete David Ornstein von The Athletic darüber, dass die Red Devils kurz davor stehen würden, den niederländischen Innenverteidiger De Ligt von Bayern München zu verpflichten. Dabei sollen für den Deal satte 45 Millionen Euro als Ablösesumme und weitere fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen verwendet werden.

Nach den Abgängen von Raphael Varane und Willy Kambwala sowie den Verletzungen von Harry Maguire und Victor Lindelöf braucht United unbedingt Verstärkung in der Innenverteidigung. Vereinslegende Ferdinand glaubt jedoch nicht daran, dass der 24-jährige de Ligt die Probleme in der Defensive beheben kann.

Auf seinem YouTube-Kanal meinte der 45-Jährige: "Ich habe ihn bei Ajax gesehen und er war in dem Jahr, als Erik ten Hag Trainer war, brillant, und sie schafften es bis ins Halbfinale der Champions League und wurden von dann den Spurs geschlagen. Er war brillant, souverän, alles, was man sich von einem Verteidiger wünscht."