Zur Pause musste der Engländer runter. Ob es für das anstehende Bundesliga-Duell am Sonntag für ihn reicht, ist fraglich.

Stürmer Harry Kane ist beim Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Celtic aus Glasgow (1:1) am Dienstag in der Pause verletzt ausgewechselt worden. Bereits seit längerer Zeit plagt sich der Engländer mit Wadenproblemen herum, die auch nun der Grund für die Herausnahme waren.