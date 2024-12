"Es ist kein Glück": MLS-Star verrät Geheimnis von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter können Messi und Ronaldo noch den Unterschied ausmachen. Benteke ist beeindruckt.

Christian Benteke, Mittelstürmer von MLS-Klub D.C. United, hat betont, dass sich jeder Fußballer die Professionalität von Lionel Messi (Inter Miami) und Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) zum Vorbild nehmen sollte.

"Messi und Ronaldo sind vier oder fünf Jahre älter als ich und spielen immer noch. Wer sind wir also, um uns nicht immer weiter zu pushen?", so Benteke gegenüber BBC Sport.

Der 33-jährige Belgier, der in dieser Saison bisher auf starke 23 MLS-Tore kam, führte aus: "Es ist kein Glück. Es ist harte Arbeit. Sie kümmern sich um ihren Körper - und das ist etwas, das wir alle tun können. Wir mögen zwar nicht ihre Qualität haben, aber als Hochleistungssportler können wir zumindest alle auf unsere Körper achten."

Messi, 36 Jahre alt, spielt seit 2023 in den USA bei Miami. Der Argentinier hatte großen Anteil daran, dass sein Verein es in die MLS-Playoffs schaffte. Dort gelang im Hinspiel der 1. Runde am Samstag ein 2:1-Heimsieg gegen Atlanta United.

Ronaldo ist derweil inzwischen 39 Jahre alt, ist seit Anfang 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv. Sowohl er als auch Messi spielen weiterhin für ihre jeweilige Nationalmannschaft.