"Ist im Moment enttäuscht": Ex-Bayern-Flirt denkt offenbar über Abschied vom FC Barcelona nach

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong denkt offenbar darüber nach, den FC Barcelona am Ende der laufenden Spielzeit zu verlassen. Das berichtet Journalist Lluís Canut.

"De Jong hat noch nicht grünes Licht gegeben, aber er schließt nicht mehr aus, Barça zu verlassen", sagte Canut gegenüber dem Fernsehsender Esport3. Grund dafür sei der ausbleibende sportliche Erfolg der Katalanen.

"Er ist im Moment etwas enttäuscht von der Situation bei Barça, weil es nicht gelungen ist, die Erwartungen, die bei seiner Unterschrift geweckt wurden, in wichtige Titel umzusetzen. De Jong wäre bereit, Barça am Ende dieser Saison zu verlassen", so Canut weiter.

Der 26-Jährige steht noch bis 2026 bei Barcelona unter Vertrag. Vor knapp zwei Jahren stand er übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Manchester United und Ex-Trainer Erik ten Hag, entschied sich am Ende aber gegen einen Abschied aus Spanien.

"Es gab Gespräche zwischen Manchester United und Barcelona, aber ich wollte nicht gehen. Wenn es mir und dem Verein gut geht, möchte ich so lange wie möglich bleiben", sagte der Niederländer damals.

Im vergangenen Sommer war de Jong außerdem Thema beim FC Bayern. Damals wollte ihn Trainer Thomas Tuchel als Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an die Isar locken.