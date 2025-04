"Ist er das auch über fünf oder zehn Jahre?" Liverpooler Ex-Coach warnt Reds vor Deal mit Xabi Alonso

Rafael Benitez, aktuell Coach bei Celta Vigo in Spanien und einst beim FC Liverpool der ehemalige Trainer von Xabi Alonso, hat positiv über den Übungsleiter von Bayer Leverkusen gesprochen. Allerdings warnte der 63-Jährige seinen spanischen Landsmann auch vor einem vorschnellen Engagement bei den Reds, die angeblich an Alonso für die Nachfolge des scheidenden Jürgen Klopp interessiert sind und schon Kontakt mit ihm aufnahmen.

Im Gespräch mit der englischen Zeitung The Times sagte der frühere Newcastle-Trainer über Alonsos Zeit als Spieler unter ihm: "Er war klug und analysierte. Wenn man einigen Spielern Dinge erklärt, muss man sie wiederholen. Xabi war einer, der schnell gelernt hat."

Angesichts des Liverpooler Interesses an Alonso äußerte Benitez: "Er ist ein großer Name, ein guter Profi, ein guter Junge, clever, macht sich wirklich gut. Also verstehe ich, warum er mit Liverpool in Verbindung gebracht wird. Aber stellen Sie sich vor, Steven Gerrard wäre da und er würde es gut machen. Dann würde es heißen: 'Gerrard!' In den sozialen Medien geht alles zu schnell, so dass die Leute das große Ganze nicht mehr sehen."

Benitez führte aus: "Er war in der Akademie (von Real Madrid, d. Red.), dann bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. Das gibt einem einiges an Erfahrung. Dann ging er nach Deutschland. Es ist nicht einfach, in ein neues Land zu gehen und dort erfolgreich zu sein, er hat es also gut gemacht. Er hat das Potenzial, ein sehr guter Trainer zu sein und wenn er gute Spieler hat, wird er erfolgreich sein. Aber ist er das auch über fünf oder zehn Jahre? Ich weiß es nicht."