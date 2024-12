"Ist das Dein ernst, oder machst Du Witze?" Fenerbahce-Coach José Mourinho giftet Reporter nach Galatasaray-Spott an

Fenerbahces Trainer José Mourinho hat kurz angebunden auf eine Provokation des Erzrivalen Galatasaray reagiert und einen Reporter deswegen kurzerhand stehen lassen.

Nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft im Duell mit Gala machte sich der Lokalrivale bei Social Media über den Portugiesen lustig. In einem Post bei Instagram hieß es in Anlehnung an dessen Spitznamen "The Special One" ("Der Besondere"), es käme ein Buch in den Handel mit dem Titel "The Crying One" ("Der Weinende").

Auf dem Cover war ein trauriger Mourinho zu sehen. Der Text zum Beitrag lautete: "Jetzt in den Läden in der Nähe von Kadiköy erhältlich." Damit ist der Stadtteil Istanbuls gemeint, in dem Fenerbahce sein Zuhause hat.

Ein Journalist zeigte Mourinho später in den Katakomben auf seinem Smartphone den Post und wollte eine Stellungnahme dazu.

Mourinho starrte den Reporter eindringlich an und fragte diesen dann auf Englisch zweimal: "Ist das Dein ernst, oder machst Du Witze?" Anschließend ging der 61-Jährige weiter, ohne näher darauf einzugehen.