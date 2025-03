Für die 32 Teilnehmer wird die Klub-WM im Sommer eine lukrative Angelegenheit. Allerdings kassieren nicht alle Mannschaften gleich viel.

Die FIFA wird bei der Klub-WM im Sommer ein Preisgeld in Höhe von einer Milliarde US-Dollar an die Klubs ausschütten. Das gab der Fußball-Weltverband nach einer Sitzung des Councils am Mittwoch bekannt. Dazu ist laut FIFA ein Solidaritätsbeitrag für Klubs weltweit geplant, die nicht an dem Turnier teilnehmen.