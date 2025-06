BVB-Leihgabe Diant Ramaj hat zuletzt mit forschen Tönen für Aufsehen gesorgt. Offenbar auch bei den verdutzten Dortmundern selbst.

Der von Borussia Dortmund zuletzt an den FC Kopenhagen verliehene Torhüter Diant Ramaj hatte zuletzt große Töne in Richtung seines Stammklubs gespuckt. Der Tenor: Da Gregor Kobel voraussichtlich beim BVB bleibt, will er keineswegs die Rolle der Nummer 2 in Dortmund einnehmen. Diese forschen Aussagen sind wohl nicht ganz so gut angekommen.