Interessenskonflikt zwischen beiden Superstars? Real Madrid will Kylian Mbappé offenbar gegenüber Vinícius Júnior bevorzugen

Bei Real Madrid sollten Kylian Mbappé und Vinícius Júnior das neue Traumduo bilden. Nun droht aber angeblich Streit.

Derzeit spielen Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bei Real Madrid noch Seite an Seite. Im Falle wachsender Unzufriedenheit ist man auf Seiten Real Madrids aber offenbar gewillt, das Wohl des französischen Weltmeisters dem des Brasilianers vorzuziehen.

Einem Bericht der spanischen Sport zufolge ist Mbappés Umfeld besorgt darüber, dass der französische Nationalspieler unter Trainer Carlo Ancelotti hauptsächlich als zentraler Mittelstürmer eingesetzt wird. Stattdessen soll der 25-Jährige die linke Offensivseite bevorzugen, die derzeit von Viní Jr. besetzt wird.

Sollte es nun tatsächlich zum Interessenskonflikt der beiden Superstars um die Position kommen, würde Real-Präsident Florentino Pérez Mbappé als Königstransfer des vergangenen Sommer demnach den Vorzug geben. Für den Brasilianer müsste dann eine andere Rolle gefunden werden.

Seit Mbappé von Paris Saint-Germain zu den Königlichen gewechselt ist, kam er primär als Mittelstürmer zum Einsatz und erzielte in 15 Spielen acht Tore. Als Linksaußen hat der Weltmeister in seiner Zeit bei PSG hingegen eine äußerst beeindruckende Bilanz vorzuweisen: In 71 Spielen erzielte er 63 Tore und lieferte 17 Vorlagen.

Unklar ist, ob Pérez direkte Schritte unternehmen wird, um Ancelotti eine Änderung des Spielsystems nahe zu legen.