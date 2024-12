Interesse von Inter Mailand und Manchester City? Gladbach-Spieler wohl heiß umworben

Angeblich interessieren sich Manchester City, Inter Mailand und Brighton für Gladbachs Rocco Reitz.

Mehrere Top-Klubs interessieren sich offenbar für Borussia Mönchengladbachs Rocco Reitz: Laut Sky handelt es sich dabei um Inter Mailand und Brighton & Hove Albion, die SportBild nannte zuletzt auch Manchester City.

Demnach schließt der 22-jährige Mittelfeldspieler aber zumindest einen Wechsel in der anstehenden Winter-Transferphase aus. Reitz ist bis 2028 an Gladbach gebunden, besitzt aber wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro für 2026.