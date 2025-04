Inter Mailand vs. Atletico Madrid heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League Achtelfinale im TV und Livestream?

Inter Mailand und Atletico Madrid bestreiten haute das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Die zweite Hälfte der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League geht am heutigen Dienstag, den 20. Februar, mit zwei Partien los. In einem davon treten Inter Mailand und Atletico Madrid gegeneinander an. Das Duell findet im Mailänder San Siro statt, los geht es um 21 Uhr.

Parallel dazu ist Borussia Dortmund zu Gast bei PSV Eindhoven.