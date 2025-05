An einem der Dortmunder Stars gab es großes Interesse aus England, doch ein Wechsel kommt nun wohl nicht mehr in Frage.

Gregor Kobel hat angeblich eine Entscheidung getroffen und wird auch in Zukunft für den BVB auflaufen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach gab es aus der Premier League Interesse am Schweizer Keeper, doch der will bei den Schwarz-Gelben, bei denen er bis 2028 unter Vertrag steht, weitermachen.