Inklusive Kaufoption: BVB leiht Youssoufa Moukoko für ein Jahr zu OGC Nizza aus

Borussia Dortmund verleiht seinen Stürmer Youssoufa Moukoko für eine Saison in die Ligue 1 zu OGC Nizza. Das gab der BVB am Mittwoch bekannt.

Nizza kann den 19-jährigen Angreifer darüber hinaus durch das Nutzen einer Kaufoption zu festgelegten Bedingungen über den 30. Juni 2025 hinaus fest an sich binden.

"Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es daher schwierig geworden, in den kommenden Monaten ausreichend Spielpraxis zu erhalten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln", teilte Sportdirektor Sebastian Kehl in einem Statement mit.