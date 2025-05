Zum vierten Mal in Folge bleibt der Rekordmeister ohne Sieg - weil er in der 99. Minute den entscheidenden Gegentreffer kassiert.

Das Drama in der niederländischen Eredivisie hat am Mittwoch seinen nächsten Höhepunkt erreicht: Ajax Amsterdam verspielte durch das 2:2 beim FC Groningen nicht nur den Sieg im Auswärtsspiel, sondern am vorletzten Spieltag auch die Tabellenführung an die PSV Eindhoven, die sich zeitgleich mit 4:1 gegen Heracles Almelo durchsetzte.