Im Topspiel gegen Manchester City: Star von Tottenham Hotspur spielte eine Stunde lang mit gebrochenem Knöchel

Mit 4:0 fegte Tottenham Manchester City vom Platz. Dabei hatte ein Spurs-Star mit großen Schmerzen zu kämpfen.

Torwart Guglielmo Vicario hat verraten, dass er beim 4:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen Manchester City rund eine Stunde lang mit einem gebrochenen Knöchel spielte.

Die Spurs überraschten den englischen Meister am Samstag im Etihad-Stadion mit einem souveränen 4:0-Sieg, der durch einen Doppelpack von James Maddison zustande kam. Für City war es wettbewerbsübergreifend die fünfte Niederlage in Folge und die dritte Niederlage in der Premier League in Folge.

Während sich Tottenham über den Sieg freute, wurde Torhüter Vicario beim Verlassen des Stadions humpelnd gesehen. Am Montag bestätigte der Verein, dass der Italiener am rechten Knöchel operiert worden war. Im Anschluss gab dann auch der 28-Jährige einen Bericht über seinen aktuellen Zustand ab, wobei er erklärte, dass er 60 Minuten lang mit einem gebrochenen Knochen im Knöchel gespielt habe.