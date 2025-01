Die Zeit von Marcus Rashford bei Man United neigt sich dem Ende zu. Kommt es zum Tausch mit einem weiteren Top-Stürmer?

Marcus Rashford könnte Manchester United verlassen und zur SSC Neapel wechseln, bei der Trainer Antonio Conte als großer Fan des Engländers gilt. Im Gegenzug könnte dann der aktuell von Napoli an Galatasaray ausgeliehene Nigerianer ins Old Trafford kommen. Über dieses Tauschgeschäft spekuliert die englische Tageszeitung The Sun.