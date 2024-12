"Im modernen Fußball ist alles möglich": Wechselt Cristiano Ronaldo zum Klub von Ryan Reynolds in die dritte englische Liga?

Cristiano Ronaldo im Trikot von Wrexham? Geht es nach William Gallas, ist das eine realistische Vorstellung.

Der frühere französische Nationalspieler und Premier-League-Profi William Gallas glaubt, dass ein Engagement von Cristiano Ronaldo beim englischen Drittligisten AFC Wrexham keineswegs ausgeschlossen ist.

Wrexham gehört bekanntlich den beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die den walisischen Verein seit ihrer Übernahme im Jahr 2020 im englischen Fußball kontinuierlich nach oben geführt haben.

Nach zwei Aufstiegen in Folge steht Wrexham aktuell in der League One, der dritthöchsten englischen Spielklasse, auf Platz zwei, einem direkten Aufstiegsplatz in Liga zwei.