Thomas Müllers Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. FCB-Sportchef Max Eberl liefert Einblicke in den Stand der Dinge.

Thomas Müller gehört zur Riege der prominenten Spieler, deren Verträge beim FC Bayern im Sommer auslaufen. Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend kündigte Sportchef Eberl nun eine Entscheidung in den kommenden Monaten bezüglich der Zukunft Müllers beim Rekordmeister an.