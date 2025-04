"Ihr seid schon Fußball-Experten, oder?" Mehmet Scholl und Markus Babbel blamieren sich bei "Schlag den Star"

Die beiden ehemaligen Nationalspieler Markus Babbel und Mehmet Scholl traten am Sonntagabend in der Pro7-Unterhaltungsshow "Schlag den Star" gegeneinander an. Dabei offenbarten beide jedoch große Wissenslücken bei Fragen zu verschiedenen Bundesliga-Maskottchen.

Beim dritten Spiel des Abends mussten Babbel und Scholl abwechselnd die Namen von gezeigten Bundesliga-Maskottchen erraten. Während Babbel zumindest mit Hennes vom 1. FC Köln und Fritzle von seinem früheren Verein VfB Stuttgart punkten konnte, blamierte sich Scholl ganz böse.

Als das Fohlen Jünter von Borussia Mönchengladbach eingeblendet wurde, meinte der ehemalige Bayern-Spieler nur: "Das ist ein Waschbär, aber wie heißt es?" Ähnlich kurios war seine Vermutung bei Frankfurts Adler Atilla, dem er kurzerhand den Namen Horst zuschieben wollte.

Bei Emma, dem Maskottchen von Borussia Dortmund, wussten weder Scholl noch Babbel die richtige Antwort. Ritter Keule von Union Berlin wurde als Ritter der Kokosnuss getippt.

Etwas ungläubig über das Unwissen der beiden ehemaligen Profis scherzte Moderator Matthias Opdenhövel zwischendurch: "Was ist denn hier los? Ihr seid schon Fußball-Experten, oder? Jungs, ihr habt alle in dem Stadion gespielt. Vor uns sitzen Europameister und sechsmalige deutsche Meister und die wissen nicht, wer ihnen zugejubelt hat."

Scholl konnte letztlich über seine Patzer selbst lachen. "Markus, was haben wir eigentlich jahrelang gemacht?", fragte er seinen Kontrahenten und schob hinterher: "Markus, trink aus, wir gehen!"