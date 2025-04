"Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm": Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit Verbalattacke auf seine Stars?

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Spieler nach der 0:3-Pleite in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen angeblich verbal heftig attackiert. Sky-Moderator Riccardo Basile zitierte in der Show "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" eine Quelle aus dem Bayern-Mannschaftskreis. Demnach sagte Tuchel in der Kabine: "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen."

Die Szene gibt es hier im Video (ab 22:08).

Bild-Informationen zufolge soll Tuchel in der Vergangenheit bereits mehrmals gegenüber seiner Mannschaft erwähnt haben, dass sie nicht auf dem Niveau sei, auf dem er sie gerne sehen würde. Er selbst zeigte sich nach den Niederlagen der vergangenen Wochen und Monate oftmals ratlos und konnte sich die Schwächen des Teams nicht erklären.

Der Druck auf Tuchel ist seit der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen und der darauf folgenden 0:1-Pleite in der Champions League bei Lazio Rom stark gewachsen. Auch deswegen werden bereits einige Namen als potenzielle Nachfolger für den Trainerposten in München gehandelt, neben Bayern-Sextuple-Gewinner Hansi Flick unter anderem auch Joachim Löw oder Jose Mourinho.