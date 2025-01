"Ignoriert die ukrainischen Klubs komplett": BVB-Gegner Shachtjor Donezk und seine vertriebenen Fußballer kritisieren FIFA deutlich

Schachtar Donezk gastiert ein vorerst letztes Mal im Ruhrpott. Der Krieg zwingt den Klub dazu wiederzukommen. Auswirkungen gibt es bis heute.

Die Fußballer von Schachtar Donezk sind ständig fernab von zu Hause: In ihrer Heimatstadt spielen sie seit der Annexion der Krim 2014 nicht mehr, ihre internationalen "Heimspiele" tragen sie seit dieser Saison auf Schalke aus. Aus der Not der Vertriebenen hat der ukrainische Meister aber längst eine Tugend gemacht. "Unser Klub symbolisiert nun unzerbrechlichen Spirit. Wir sind die, die nie aufgeben", sagte Schachtar-Geschäftsführer Serhij Palkin: "Wir schreiben Geschichte."

Am Mittwoch versuchen die tapferen Ukrainer beim Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (21 Uhr), ihren sicher anmutenden Abschied aus der Königsklasse zu verhindern. In den Ruhrpott planen sie zurückzukehren, gezwungenermaßen. "Wir haben Krieg in der Ukraine", sagte Palkin. Daraus ergeben sich zahlreiche Konsequenzen.