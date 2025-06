"Ich wollte von ihm wissen, ob es wahr ist": Ehemaliger Mitspieler versuchte, Cristiano Ronaldo von Sensationstransfer zu überzeugen

Spielt Cristiano Ronaldo bei der Klub-WM oder nicht? Ein Ex-Mitspieler hat mit seinem Vorstoß keinen Erfolg.

Alex Telles ist mit seinem Vorhaben gescheitert, seinen ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo von einem Wechsel zu Botafogo zu überzeugen, damit der Superstar der Portugiesen an der am Wochenende beginnenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA teilnehmen kann.