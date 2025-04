"Ich will nicht, dass er spielt": Pep Guardiola reagiert auf Spekulationen um Star von Manchester City

Pep Guardiola hat auf Andeutungen reagiert, dass er Kevin de Bruyne aufgrund eines Zerwürfnisses nicht aufstellt.

Zuletzt waren Diskussionen in England entstanden, weil Manchester Citys Trainer Pep Guardiola seinen Mittelfeldstar Kevin de Bruyne auf der Bank schmoren ließ. Nun sprach der Spanier darüber.

De Bruyne stand in dieser Saison nur vier Mal in der Premier League in der Startelf von City, während er in den vergangenen fünf Spielen nach seiner Verletzung nur auf der Bank saß. Das Fehlen des Belgiers hat die Experten Gary Neville und Jamie Carragher dazu veranlasst, die Situation zu hinterfragen. Neville bezeichnete de Bruynes mangelnde Spielzeit als "ungewöhnlich, bizarr, seltsam". Carragher betonte, dass zwischen den beiden bei City "etwas im Gange ist".