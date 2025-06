Der FC Bayern München startet gegen Flamengo in die K.o.-Phase der Klub-WM. Für Thomas Müller könnte ab sofort jedes Spiel das letzte sein.

Als sich der Tross des FC Bayern am Samstag auf die kurze Reise in den Süden Floridas machte, war Thomas Müller ganz entspannt. Von Nervosität, Wehmut oder gar Angst: keine Spur. Dabei wird sich auch der 35-Jährige der Bedeutung der am Sonntag beginnenden K.o.-Runde der Klub-WM bewusst sein.