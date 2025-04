Kevin De Bruyne schließt nach dem Ende seiner Zeit bei Manchester City einen Verbleib in England nicht aus.

Der Artikel wird unten fortgesetzt

Der Artikel wird unten fortgesetzt

Artikel geht weiter unten

Kevin De Bruyne wird Manchester City am Ende der Saison verlassen. Welchem neuen Verein er sich anschließen wird, steht noch in den Sternen, er selbst schließt einen Verbleib in England jedoch nicht aus.