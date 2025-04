"Ich weiß nicht, ob er meine Frau mehr mochte als mich": Harte Kritik an PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi

Der ehemalige PSG-Spieler Jesé Rodríguez hat Präsident Nasser Al-Khelaifi mit harten Worten kritisiert.

"Wenn ich gewollt hätte, wäre ich in Madrid geblieben, aber dann kam das Angebot von PSG. Da ich nicht viele Minuten bekam, dachte ich darüber nach, nach Paris zu gehen, weil ich dort spielen und Minuten bekommen würde", sagte der 31-Jährige in einem Video des YouTubers Mowlihawk. "Außerdem war [Unai] Emery der Trainer, der mich angerufen hat. Madrid hatte viele Spieler verpflichtet und ich wollte mit der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Brasilien teilnehmen. [Vicente] Del Bosque wollte mich mitnehmen, aber ich habe mich verletzt."

Jesé führte aus: "Außerdem haben sie meinen Vertrag verbessert und mir viel mehr bezahlt. Ich habe knapp fünf Millionen Euro brutto bekommen. Bei PSG gab ich mein Debüt und erzielte im ersten Spiel von Anfang an einen Treffer, aber dann fiel ich zwei Monate lang mit einer Blinddarmentzündung aus."

Das war dann auch schon der Anfang vom Ende für den Spanier: "Im Winter sagte man mir, ich müsse gehen. Ich habe Emery gesagt, dass ich mich betrogen fühle. Der Präsident wollte mich nicht einmal sehen. Ich weiß nicht, ob er meine Frau mehr mochte als mich. Sie haben mir keine Erklärung gegeben."

Jesé weiter: "Sie haben mich sehr schlecht behandelt. Da wurde mir klar, dass Madrid in allem das Beste der Welt ist. Ich hatte das Gefühl, es mit einem Milliardär zu tun zu haben, der die Spieler benutzt, als wären sie Abzeichen."