Josip Stanisic regt sich über ein Zeitspiel der Mailänder auf - und reagiert etwas übertrieben.

Josip Stanisic vom FC Bayern München hat seine Aktion in der Nachspielzeit des Viertelfinal-Rückspiels bei Inter Mailand (2:2) im Nachhinein leidgetan. Der Münchener Verteidiger hatte bei einem Einwurf einen am Spielfeldrand sitzenden Balljungen umgeschubst, weil dieser ihm das Spielgerät nicht geben wollte und den Ball stattdessen an ihm vorbeirollen ließ.