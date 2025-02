Nach Manuel Neuers schwerer Verletzung hat sich der FC Bayern München nach Alternativen umgeschaut. Eine davon war sogar schon auf dem Weg.

Der FC Bayern München hat in der Folge des schweren Ski-Unfalls von Manuel Neuer im Dezember 2022 offenbar intensiv an einer Verpflichtung von Kasper Schmeichel gearbeitet. Das verriet der heutige Torhüter von Celtic Glasgow im Vorfeld des Playoff-Rückspiels in der Champions League.