"Ich wäre nicht dagegen": Vincent Kompany blickt auf möglichen nächsten Gegner des FC Bayern in der Champions League voraus

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, gab sich nach dem 1:1 gegen Celtic zufrieden - und blickte voraus.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit viele Möglichkeiten gehabt, um zwei oder drei Tore zu schießen. Am Ende brauchen wir den einen Treffer von Phonzie Davies", sagte Kompany nach dem sehr späten Remis gegen die Schotten bei Amazon Prime und führte aus: "Ich muss trotzdem ein bisschen den Kontext mitnehmen: Wir haben in sechs Tagen sehr, sehr viel Energie ausgegeben. Am Ende sind wir acht Punkte vorn in der Bundesliga und in der nächsten Runde."