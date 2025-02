"Ich möchte einen Spieler nicht überreden müssen": Max Eberl gibt Update bei Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich vom FC Bayern München

Neuer und Davies sind abgehakt, folgen nun die nächsten beiden Vertragsverlängerungen beim FCB? Eberl gibt Auskunft.

Erst Manuel Neuer und Alphonso Davies, bald schon Joshua Kimmich und Jamal Musiala? Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl ist optimistisch, die Verträge mit den beiden Superstars verlängern zu können. In beiden Fällen sehe es "gut" aus, sagte Eberl am Donnerstag bei der SPOBIS Conference in Hamburg, wollte aber keine weiteren Details nennen.