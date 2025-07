Der Superstar der Königlichen entlockt dem Coach des kommenden Real-Gegners außergewöhnliche Komplimente.

Igor Tudor, Trainer von Juventus Turin, hat vor dem anstehenden Achtelfinale bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA von Real Madrids Luka Modric, seinem kroatischen Landsmann, geschwärmt. Die beiden Teams treffen am Dienstag in der Runde der letzten 16 aufeinander.