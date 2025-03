Giulia Gwinn ist unter die Autorinnen gegangen. Die DFB-Kapitänin bringt ihr erstes eigenes Buch heraus.

Unter dem Namen "WRITE YOUR OWN STORY" (zu deutsch: "Schreibe deine eigene Geschichte") wird Giulia Gwinn am 21. Mai ihr erstes eigenes Buch veröffentlichen. Das gab die DFB-Kapitänin vom FC Bayern München am Dienstag auf ihren sozialen Kanälen bekannt.